РИАМО - 22 мая. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Московской области ремонтируют подъезды. Так, с начала 2021 года в регионе отремонтировали 1349 подъездов в 50 округах, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Основная задача ремонта подъездов заключается в улучшении качества жизни жителей региона, приведении подъездов к нормативному состоянию и внешнему виду, который одобрят жильцы.

Так, с начала года в Балашихе отремонтировали 125 подъездов, в Химках – 145 подъездов, в Кашире – 101 подъезд.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что ремонт подъездов проводят почти во всех муниципалитетах по графику. Сейчас в разной степени готовности находится около 1,9 тыс. подъездов.

Ранее министерство ЖКХ региона и городские округа составили план ремонта на 2021 год. Всего в этом году планируют отремонтировать 13,2 тыс. подъездов многоквартирных домов.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года. За это время в регионе отремонтировали более 83 тыс. подъездов. Участие в программе добровольное – по решению собственников жилья. Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями. Они сами могут выбрать колеровку цвета стен, форму светильников, качество полов, перил, оформление входной группы.

Ремонт по программе губернатора проводят в 1,8 тыс подъездов Подмосковья>>