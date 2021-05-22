РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мая. Причиной стрельбы в Королеве стало избиение пешеходами водителя в результате конфликта, сообщил «РИАМО в Королеве» житель города Олег Даленкин.

Он при общении с сотрудником ГИБДД выяснил, что водитель стал стрелять после того, как на него напали пешеходы.

«Да, водитель не пропустил, да, они (пешеходы - ред.) ударили его машину самокатом. Но дальше двое пешеходов начали избивать водителя - мужчину 1963 года рождения. У него в машине сидела 13-летняя дочь», - сказал Даленкин.

По его словам, водитель после этого взял в машине пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом по своим обидчикам.

В настоящий момент водитель задержан, пешеходы в больнице. Правоохранители ведут расследование.

Видео с места стрельбы в подмосковном Королеве>>