РИАМО - 22 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву нового руководителя подмосковных приходов — митрополита Крутицкого и Коломенского Павла. Он стал преемником владыки Ювеналия, который по личной просьбе отправлен на покой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Митрополит Ювеналий был старейшим из правящих архиереев Русской православной церкви — патриаршим наместником Московской областной епархии почти 44 года.

«Владыка Павел прошел очень серьезный жизненный путь. У него большой опыт международной работы и внутрицерковной. Мы вместе с владыкой долгие годы трудимся, и поэтому я с полной ответственностью представил его кандидатуру для избрания в качестве митрополита Крутицкого и Коломенского. Надеюсь, что владыка со свойственной ему мудростью, осмотрительностью и одновременно настойчивостью будет решать многие задачи, которые сегодня стоят перед Крутицкой и Коломенской митрополиями», — сказал патриарх.

Он также представил новому руководителю подмосковных приходов губернатора региона.

«Это человек, который как губернатор близок мне и по служебным делам, и по человеческим. Очень уважаю Андрея Юрьевича, по-человечески люблю. Знаю его многие труды и поэтому рекомендую к сотрудничеству как человека очень надежного», — подчеркнул патриарх.

Владыка Павел возглавлял Русскую духовную миссию в Иерусалиме, был наместником Псково-Печерского монастыря, управляющим приходами в США и Канаде. В 1999 был назначен епископом Венским и Австрийским, в 2003 году — архиепископом Рязанским и Касимовским. С 2013 по 2020 годы он был митрополитом Минским и Слуцким, патриаршим экзархом всея Беларуси, а с августа 2020 года возглавлял Кубанскую митрополию.

Владыка Павел был назначен на новую должность по решению Священного синода РПЦ. Согласно уставу, патриарший наместник с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского помогает патриарху в управлении Московским регионом.

«Добро пожаловать в Подмосковье. Мы постараемся оправдать все то, что от нас ждут. Очень много храмов у нас. Спасибо Вам, что постоянное внимание уделяете, для нас это очень важно. В разных местах Вы служили и Вас всегда ждут. Хотелось бы, чтоб поскорее закончился Covid и мы чаще встречались», — сказал Андрей Воробьев владыке Павлу.

Губернатор также поблагодарил патриарха за представление.

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