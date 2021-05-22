РИАМО - 22 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в стране нужно максимально автоматизировать процесс оказания госуслуг и свести к минимуму участие чиновников в этом процессе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое заявление глава кабмина сделал на просветительском марафоне «Новое знание».

Мишустин подчеркнул, что подобные онлайн-сервисы должны работать по одному клику.

Ранее глава правительства заявлял, что число пользователей портала госуслуг выросло до 56 млн человек.