РИАМО - 22 мая. Из бюджета Подмосковья дополнительно выделили 250 млн рублей на ремонт 20 дорог в Пушкине и Ивантеевке, общая протяженность участков дорог, на которых проведут ремонт, – более 26 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева из бюджета региона дополнительно направлены порядка 250 млн рублей на ремонт еще 20 дорог в Пушкине и Ивантеевке. Эти дороги отремонтируют по просьбам жителей Большого Пушкина на «Доброделе» и в соцсетях», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Отремонтируют 18 участков дорог в Пушкине и 2 дороги в Ивантеевке. Так, работы проведут на Ивантеевском шоссе и Первомайской улице в Ивантеевке, где находятся Ивантеевский филиал Московского политехнического университета, институт управления и права, церковь Луки Крымского, Ивантеевская ЦРБ, Дом культуры.

В Пушкине работы проведут на улице Тургенева. Там располагаются детсады «Колокольчик» и «Жар-птица».

В Большом Пушкине (Пушкине, Ивантеевке и Красноармейске) всего в 2021 году отремонтируют покрытие на 54 участках дорог.