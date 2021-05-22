РИАМО - 22 мая. На четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» зарегистрировались более 173 тыс. человек из 85 регионов РФ и 132 стран, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей».

За 4 года на участие в конкурсе поступило свыше 833 тыс. заявок. В этом году конкурс разделили на восемь профилей. Действуют направления «Здравоохранение», «Наука» и новые треки: «Государственное управление», «Бизнес и промышленность», «Информационные технологии», «Культура», «Международный» и «Студенты».

«По трекам абсолютный лидер «Бизнес и промышленность» – 57,5 тыс. заявок. На втором месте «Государственное управление» – 37 тыс. заявок, на третьем – «Информационные технологии» – 16 тыс. заявок», — сказал первый замруководителя администрации президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Он добавил, что завершилась подача заявок на все треки, кроме «Международного», так как он был запущен позже.

Участники из других стран

На конкурс поступили заявки из 132 стран мира. Активнее всего на конкурс регистрировались участники из Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Украины, Узбекистана, Армении, Латвии, Туркменистана, Таджикистана и Германии.

Кириенко отметил, что иностранцы могли участвовать уже во втором конкурсе «Лидеры России», но им было сложнее проходить тесты, особенно на знание экономики, географии и истории России. Кроме того, конкурсантов из других стран сравнивали с профессиональными российскими управленцами. Теперь для иностранцев предоставили возможность принять участие в треке «Международный». Финалисты смогут получить вид на жительство, а победители – стать гражданами России по ускоренной процедуре.

«Мне всегда интересно, кто эти люди, кто пытается приехать. Понятно, что это этнические русские, которые в силу того, что их родители, их бабушки и дедушки когда-то уехали, но не только. Я вот посмотрел заявку Франческо Биго из Италии. Он преподаватель русского языка, кандидат филологических наук по русской литературе и хотел бы реализовывать свои проекты в России. Виктор Вера – ученый-астроном из Перу – под эгидой Всемирного астрономического союза разрабатывает программу внедрения астрономии в школьные учебники. Учился когда-то в Санкт-Петербурге и очень хочет вернуться в Россию», — рассказал Кириенко.

Возможности для победителей

пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Конкурс «Лидеры России» предоставляет возможность для личного и профессионального роста. Как отметил Кириенко, переход на специализированные треки позволил пригласить больше отраслевых профессиональных наставников.

Основной приз конкурса – грант в 1 млн рублей на выбранную программу обучения в любом вузе страны. Партнеры конкурса также предоставляют финалистам и победителям треков свои предложения.

Отбор на конкурс

В этом году в рамках конкурса также провели проверку искусственным интеллектом видеоинтервью, которые записывались участниками при регистрации. По словам Кириенко, программу ИИ протестировали в предыдущем сезоне конкурса, она показала свою эффективность. ИИ оценивает видеоинтервью по параметрам грамотности, эмоций и другим.

Кириенко добавил, что также вводится трек «Развитие» для всех желающих любого возраста проверить себя – вне зависимости от того, принимает ли желающий участие в конкурсе или нет.

«Тесты, задания и инструменты проверки похожие. Они не идентичны, естественно, конкурсу, но соответствуют тем же принципам, тем же критериям и тому же уровню сложности», — подчеркнул Кириенко.

По итогам всех тестов первого блока проведут первый отсев. Те, кто останется, будут проходить дистанционный этап, который стартует 18 июня. Участники будут решать тесты, благодаря которым будет оценен их профессиональный уровень. После двух дистанционных этапов определят финалистов треков, которые примут участие в очных соревнованиях осенью.

«Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения, формирующий сообщество лидеров, которые определят будущее страны.