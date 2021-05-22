РИАМО - 22 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в отношении россиян, которые не сделали прививки от коронавируса, нужно вводить ограничения. Об этом сообщает Газета.ru.

«Маски, запрет на посещение театров, кафе, других публичных мест, поездок, заселения в гостиницы. Кому все это смертельно надоело — пусть делают вакцины. Кто переболел — пусть озаботится справкой. Да, это реальная дискриминация по иммунологическому принципу. Ну вот такие времена, что делать?» — написал медик в своем Telegram-канале.

Мясников уверен, что пока для людей с антителами не будет послаблений, у других не будет стимула идти и прививаться от коронавируса.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса началась 18 января. Прививки делают бесплатно и добровольно.

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