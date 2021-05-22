РИАМО - 22 мая. Для участия в каршеринге «Рули» поступило свыше 600 заявок на участие. Так, 100 человек хотят сдавать свое авто для аренды, 500 заявок – от друзей этих людей, которые планируют арендовать машины, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Заявки на участие в проекте направляют желающие в возрасте 19-64 года. Средний возраст потенциального участника составляет 38 лет. Из желающих принять участие 92% мужчин и 8% женщин.

Заявки проверяют на соответствие требованиям. У владельцев машин уточняют детали, записывают их на установку оборудования.

Желающие еще могут записаться в закрытую группу первых пользователей народного каршеринга. Подробнее можно узнать на сайте.

«Рули» представляет собой сервис, который дает возможность любому человеку сдать свой личный автомобиль в аренду другим людям. При этом автовладелец сам решает, кто возьмет его машину в аренду.

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