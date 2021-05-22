РИАМО - 22 мая. Президент России Владимир Путин назвал РФ страной уникальных возможностей для современной молодежи, обладающей различными талантами, сообщает Nation News.
Путин отметил это в обращении к участникам просветительского марафона «Новое знание».
«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать», — сказал глава государства.
Путин также пожелал участникам марафона «идти только вперед».
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