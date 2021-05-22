РИАМО - 22 мая. Еще 24 новых микроавтобуса социального такси появилось в Москве. Они предназначены для поездок маломобильных пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

До конца 2021 года в столицу поступит еще 20 машин для индивидуальных и коллективных перевозок. Таким образом, всего в Москве будет более 170 машин для перевозки маломобильных граждан.

«Это позволит увеличить количество поездок на 30-35% — служба соцтакси сможет выполнять более 150 тыс. поездок в год. Мы хотим, чтобы каждый житель города имел доступ к безопасному, надежному и комфортному транспорту, и будем и дальше развивать доступную среду. Таким образом Москва еще раз подтвердит звание города с самой развитой безбарьерной средой в России», — сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Машину можно заказать на сайте «Мосгортранса».