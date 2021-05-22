РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. В Подольском выставочном зале открылась выставка монументальной графики Нины Кин Ефимовой «Люди INK», на ней представлено 12 крупных полотен, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Подольская художница Нина Кин Ефимова впервые провела авторскую выставку и представила 12 монументальных графических полотен и около 30 картин. На ее работах изображены мифические существа и реальные люди с татуировками, рассказами о которых она планирует продолжить свой творческий проект на своей странице в соцсети Instagram @madam_ninakin.

На торжественном открытии ее приветствовала член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник РФ, председатель Подольского городского отделения Союза художников России Лариса Давыдова.

Эротический рок-н-ролл исполнила певица Ава Лаврова с коллективом музыкантов.

Художница готовила выставку 1,5 года. Монументальные полотна 3х3 метра выполнены акрилом на ткани.

Выставка продлится до 25 июля. Подольский выставочный зал работает ежедневно с 10:00 до 18:00.