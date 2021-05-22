РИАМО - 22 мая. В субботу последний звонок прозвенел в 19 школах Ленинского городского округа. Выпускников флагманского образовательного учреждения округа – Видновской гимназии – поздравили глава муниципалитета Дмитрий Абаренов и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ничего не бойтесь. Верьте в себя и в свои силы. Жизнь обязательно вознаградит вас за ваши труды и старания. Желаю вам удачи на экзаменах и в выборе дальнейшего пути», — сказала выпускникам Мишонова.

Глава округа подчеркнул, что среди выпускников 2021 года свыше 400 учащихся стали победителями и призерами различных этапов Всероссийской олимпиады школьников.

«В Видновской гимназии сложился прекрасный педагогический коллектив. Спасибо им и всем учителям округа за ежедневный труд», - отметил Абаренов.

В конце торжественной линейки выпускники и гости мероприятия высадили рябины на территории гимназии в рамках традиционной акции «Сад памяти».

Всего в Ленинском округе 11-й класс заканчивают порядка тысячи школьников.