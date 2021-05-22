РИАМО - 22 мая. В субботу последний звонок прозвенел в 19 школах Ленинского городского округа. Выпускников флагманского образовательного учреждения округа – Видновской гимназии – поздравили глава муниципалитета Дмитрий Абаренов и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, сообщает пресс-служба администрации округа.
Глава округа подчеркнул, что среди выпускников 2021 года свыше 400 учащихся стали победителями и призерами различных этапов Всероссийской олимпиады школьников.
«В Видновской гимназии сложился прекрасный педагогический коллектив. Спасибо им и всем учителям округа за ежедневный труд», - отметил Абаренов.
В конце торжественной линейки выпускники и гости мероприятия высадили рябины на территории гимназии в рамках традиционной акции «Сад памяти».
Всего в Ленинском округе 11-й класс заканчивают порядка тысячи школьников.
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