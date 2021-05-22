РИАМО - 22 мая. В Подмосковье 28 мая проведут свадебный фестиваль в стиле сериала «Бриджертоны». Мероприятие откроет летний свадебный сезон в регионе, сообщает пресс-служба ГУ ЗАГС Московской области.

По данным Forbes, сериал «Бриджертоны» за первый месяц посмотрели 63 млн человек. Сейчас это один из самых обсуждаемых сериалов, посвященный аристократам XIX века, которые пытаются найти свою любовь.

28 мая будет проведен светский прием по случаю бракосочетания 10 пар: они под залпы пушек из конфетти зарегистрируют брак на стене знаменитой «Маринкиной башни» Коломенского кремля и на воздушном шаре. На торжестве сыграет симфонический оркестр – он исполнит музыку из «Бриджертонов», которая заменит марш Мендельсона.

Участники торжества также смогут станцевать под саундтрек к сериалу – песню Fairy Tale Александра Рыбака. Сам танцпол будет напоминать шахматную доску – на таком танцевал актер Реге Пейдж, сыгравший в сериале роль главного героя Саймона Бассета.

Кроме того, на торжестве выступят обладатель премии «Золотой граммофон» Доминик Джокер, участник венецианских фестивалей – театр Salamandra, зеркальное шоу Go show.

На фестивале также можно будет бесплатно попробовать мороженое, сделать шляпку-вуалетку или свадебную поздравительную открытку в стиле скрапбукинг.