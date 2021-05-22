РИАМО - 22 мая. Девочки 5 и 6 лет погибли на пожаре, произошедшем в субботу в квартире на улице Летной в Мытищах, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проводится осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.