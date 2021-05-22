РИАМО - 22 мая. Итоги экологической акции «Сдай старые шины на переработку!» подвели в Подмосковье, победители получили новые комплекты шин, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

На площадке «Мегабак» в Долгопрудном министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова и генеральный директор компании-переработчика «Орис пром» Игорь Кузнецов наградили победителей акции и вручили по новому комплекту шин.

«Мы благодарим всех участников акции в первую очередь за их ответственное отношение к правильной утилизации крупногабаритных отходов, в частности, старых покрышек. Всего в рамках акции «Сдай старые шины на переработку» было собрано более 20 тыс. старых покрышек. Площадки «Мегабак», открытые по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, позволяют каждому жителю региона привезти крупногабаритные отходы и бесплатно сдать их в удобное время», - сказал Велиховский.

Он напомнил, что в регионе работает 40 пунктов приема вторсырья от населения, но уже летом их количество увеличится на 20 площадок.

Акция длилась в течение месяца с 15 апреля. Для участия в акции необходимо было сделать интересное фото с шинами на любом из указанных в списке адресов пунктов приема на сайте мегабак.рф и разместить фотографию в своем Instagram с хештегом #сдалшинынаМегабак.