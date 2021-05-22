РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мая. На территории аэродрома «Черное» Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) в Балашихе в субботу стартовал масштабный авиационный семейный фестиваль «Небо: теория и практика», гостей мероприятия поприветствовал глава городского округа Сергей Юров, он пожелал всем хорошего настроения, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В текущем году фестиваль проходит 22 и 23 мая при поддержке министерства культуры региона и администрации Балашихи.

«Рад всех приветствовать сегодня на этом фестивале, который для нас уже стал традиционным. В 2018 году он впервые был проведен на аэродроме Черное. В этом году фестиваль развернулся с гораздо большим размахом. Здесь работает большое количество площадок, проходят интерактивные мероприятия. Мы ожидаем большое количество гостей не только из Балашихи, но и других городов Московской области и столицы. Уверен, что за два дня вы увидите много интересного. Хорошего всем настроения и с праздником!» - сказал Юров.

Он добавил, что это, прежде всего, семейный фестиваль, который своей задачей ставит увлечь, заинтересовать юных участников мероприятия, и выразил уверенность, что они узнают для себя много нового и интересного по авиационной тематике.

По его словам, на фестивале, помимо выставки малой и беспилотный авиации, представлено большое количество учебных заведений, а также предприятий со всей страны, которые занимаются разработкой и производством авиатехники.

Юров поблагодарил ДОСААФ России и непосредственно МАРЗ, с которым они взаимодействуют в том числе по организации фестиваля.

«У нас большие планы по развитию аэродрома. Уже сегодня МАРЗ является уникальной ремонтной базой для многих экземпляров отечественной авиатехники. Мы планируем здесь развивать аэродромную составляющую, строить ангары для размещения техники», - добавил Юров.

На фестивале перед зрителями выступают лучшие пилотажные группы малой авиации России, чемпионы мира и Европы. Среди них - многократная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина.

Работает масштабная интерактивная площадка, посвященная инновационным разработкам в области пожаротушения. Большие машины, современные комбинезоны, каски и шлемы, современные беспилотники и роботизированные средства пожаротушения удивят гостей фестиваля.

«Мособлкино» впервые организовало на фестивале кинотеатр под открытым небом. За время фестиваля зрители увидят более 20 различных фильмов: от классики мирового кинематографа до раритетных документальных лент про небо и космос.