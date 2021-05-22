РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мая. На территории аэродрома «Черное» Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) в Балашихе в субботу стартовал масштабный авиационный семейный фестиваль «Небо: теория и практика», гостей мероприятия поприветствовал глава городского округа Сергей Юров, он пожелал всем хорошего настроения, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».
В текущем году фестиваль проходит 22 и 23 мая при поддержке министерства культуры региона и администрации Балашихи.
«Рад всех приветствовать сегодня на этом фестивале, который для нас уже стал традиционным. В 2018 году он впервые был проведен на аэродроме Черное. В этом году фестиваль развернулся с гораздо большим размахом. Здесь работает большое количество площадок, проходят интерактивные мероприятия. Мы ожидаем большое количество гостей не только из Балашихи, но и других городов Московской области и столицы. Уверен, что за два дня вы увидите много интересного. Хорошего всем настроения и с праздником!» - сказал Юров.
Он добавил, что это, прежде всего, семейный фестиваль, который своей задачей ставит увлечь, заинтересовать юных участников мероприятия, и выразил уверенность, что они узнают для себя много нового и интересного по авиационной тематике.
По его словам, на фестивале, помимо выставки малой и беспилотный авиации, представлено большое количество учебных заведений, а также предприятий со всей страны, которые занимаются разработкой и производством авиатехники.
Юров поблагодарил ДОСААФ России и непосредственно МАРЗ, с которым они взаимодействуют в том числе по организации фестиваля.
На фестивале перед зрителями выступают лучшие пилотажные группы малой авиации России, чемпионы мира и Европы. Среди них - многократная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина.
Работает масштабная интерактивная площадка, посвященная инновационным разработкам в области пожаротушения. Большие машины, современные комбинезоны, каски и шлемы, современные беспилотники и роботизированные средства пожаротушения удивят гостей фестиваля.
«Мособлкино» впервые организовало на фестивале кинотеатр под открытым небом. За время фестиваля зрители увидят более 20 различных фильмов: от классики мирового кинематографа до раритетных документальных лент про небо и космос.
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