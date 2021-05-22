РИАМО - 22 мая. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова заявила, что, возможно, необходимо снять мораторий на смертную казнь для педофилов, либо приговаривать их к пожизненному сроку, сообщает РИА Новости.

Ранее омбудсмен разместила в своем Telegram-канале сообщение о поимке педофила-рецидивиста, убившего 12-летнюю девочку в Нижегородской области. Сообщение содержало призыв к применению смертной казни для педофилов.

«Надо подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, если это невозможно сейчас и общество к этому не готово… По крайней мере надо подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их силу и труд использовать на благо общества», - сказала Мишонова.

Она подчеркнула, что выступает против того, чтобы педофилы выходили на свободу, так как почти в 100% случаев они снова совершат преступление против половой неприкосновенности детей.