РИАМО - 22 мая. В ГУ МВД России по Москве не поступала информация о том, что тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине в подъезде, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ писали, что женщина пришла вместе со своей знакомой к тренеру в подъезд для обсуждения уроков. Но мужчина напал на гостей с оружием и выстрелил в одну из них сигнальным патроном.

Такие сведения не поступали в правоохранительные органы, однако полиция начала проверку информации СМИ.