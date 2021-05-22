РИАМО - 22 мая. Около 695 млн рублей планируют потратить в 2021 году на реализацию программы по повышению качества и надежности электроснабжения в 12 проблемных округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Программа разработана региональным министерством энергетики совместно с электросетевыми компаниями «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» и усилена комплексными ремонтными работами, в том числе на линиях электропередачи 0,4-10 кВ (694 км) и электрооборудовании в ТП: ремонт и замена трансформаторов.

«Министерство, помимо вопросов эксплуатации и ремонта электрохозяйства в Московской области, уделяет особое внимание реконструкции энергетической системы в регионе с прицелом на будущее. Комплекс мероприятий, которые мы проводим совместно с электросетевыми организациями, крайне необходим для бесперебойного электроснабжения, в том числе для стабильного прохождения отопительного периода», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Министерство энергетики Московской области совместно с АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион» постоянно проводят работу по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

Так, в рамках этой работы в 2021 году в первую очередь будут выполнены мероприятия в 12 наиболее проблемных муниципальных образованиях Московской области, которые выбраны на основании проведенного анализа обращений граждан.

Это городские округа Раменский, Егорьевск, Красногорск, Рузский, Щелково, Ступино, Чехов, Пушкинский, Орехово-Зуевский, Люберцы, Домодедово, Истра. В 282 населенных пунктах с населением более 2,45 млн человек заменят 2939 опор ЛЭП, заменят 983 электросети, отремонтируют 709 ТП, расчистят 348 га трасс.

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