РИАМО - 22 мая. На Замоскворецкой линии столичного метрополитена запустили поезд с работами современных художников граффити, он будет курсировать до сентября, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.
Жителям столицы напомнили, что творить можно без вандализма. Уличные художники могут присылать свои работы в Telegram-бот @to_deptrans_bot. Это не последняя подобная акция Дептранса.
По его словам, когда поезд перестанет возить пассажиров, он может стать новым арт-объектом. Также возможны и другие варианты.
Ликсутов добавил, что судьбу вагонов определят осенью вместе с пассажирами: соберут предложения в боте или устроят голосование.
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