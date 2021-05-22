РИАМО - 22 мая. На Замоскворецкой линии столичного метрополитена запустили поезд с работами современных художников граффити, он будет курсировать до сентября, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Жителям столицы напомнили, что творить можно без вандализма. Уличные художники могут присылать свои работы в Telegram-бот @to_deptrans_bot. Это не последняя подобная акция Дептранса.

«Мы открыты к подобным проектам и готовы работать с талантливыми уличными художниками, потому что поддерживаем искусство в разных формах – проводим ночные и онлайн концерты в метро, оперы и балеты, показы кино», – сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, когда поезд перестанет возить пассажиров, он может стать новым арт-объектом. Также возможны и другие варианты.

Ликсутов добавил, что судьбу вагонов определят осенью вместе с пассажирами: соберут предложения в боте или устроят голосование.

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