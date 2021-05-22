РИАМО - 22 мая. В 2021 году в столице построят около 1,5 млн кв. м жилья в рамках программы реновации, но вскоре объемы вырастут, и ежегодно в эксплуатацию будут вводить по 3-3,5 млн кв. м, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Наша задача – значительно увеличить объемы строительства жилья по программе реновации и выйти на показатель порядка 3-3,5 млн кв. метров в год», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Только в 2021 году новые квартиры вместо старых появятся более чем у 30 тыс. жителей Москвы.

«С момента старта программы реновации 90 домов переданы под заселение, при этом возведено 113 новостроек. Сейчас в проектировании и строительстве у нас 266 домов общей площадью 4,6 млн кв. м», - рассказал Бочкарев.

Программа реновации жилья действует в столице уже больше трех лет. С помощью нее из старых домов переедут около 1 млн человек.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>