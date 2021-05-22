РИАМО - 22 мая. На десятом участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) строят тоннель под МКАД, работы закончили на четверть. В тоннеле будет по три полосы движения в каждую сторону, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На участке ЮВХ от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе продолжается строительство тоннеля, который пересекает МКАД на 32-м километре. В настоящий момент готовность объекта оценивается в 25%», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев добавил, что общая длина тоннеля составит 102,5 м. Из них 64,8 м – закрытая часть, остальное – рамповые участки.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик ряда участков Юго-Восточной хорды) Юрия Кравцова, из зоны строительства вынесли инженерные коммуникации. Уже готовы ограждения стартового и приемного котлованов.

Кравцов добавил, что сейчас сооружают защитный экран. Под прикрытием этого экрана затем будут строить несущие конструкции обделки тоннеля.

Благодаря открытию Юго-Восточной хорды сильно улучшится транспортное обслуживание жителей юга и юго-востока города, новой Москвы.

Хордовая система скоростных магистралей, в которую входят Южная рокада, Юго-Восточная, Северо-Восточная, Северо-Западная хорды, является ключевым мегапроектом развития дорожно-транспортной сети Москвы. Хорды свяжут периферийные районы, разгрузят центр, МКАД, Третье транспортное кольцо. Эксперты считают, что хордовая система на 20% эффективнее замкнутой кольцевой.

Система хордовых магистралей в Москве готова более чем на 50%.

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