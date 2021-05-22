РИАМО - 22 мая. В Подмосковье и столице на 23 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Московском регионе будет действовать с 10 до 18 часов 23 мая. Ожидаются сильные порывы ветра до 15 м/с.

«Желтый» уровень опасности из-за ветра также объявлен на 22 мая.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской, Калужской и Брянской областей.

В Московском регионе 23 мая будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдет кратковременный дождь, ожидается порывистый ветер. Ночью температура составит 9-11 градусов, днем — 19-21 градус.