РИАМО - 22 мая. Рабочие начали комплексное благоустройство улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе. В рамках работ около 17 тыс. м кабельных линий уберут под землю, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Кроме того, установят свыше 320 кабельных колодцев, проложат ливневую канализацию, отремонтируют покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары, установят бордюрный камень.

В рамках работ оборудуют 13 остановок для транспорта, где будут зарядные слоты и беспроводная связь. Также в зоне благоустройства появятся пять станций аренды самокатов, девять станций аренды велосипедов.

Будут установлены 172 опоры наружного освещения, 24 камеры видеонаблюдения. Будут реконструированы 8 светофоров.

Дополнительно высадят 70 лип, декоративных яблонь, рябин, кленов, свыше 1,3 тыс. кустарников. Деревья и кустарники отделят тротуары от проезжей части.

Во время проведения благоустройства движение ограничат на крайних полосах проезжей части. Для пешеходов оборудуют безопасные проходы.

Основные работы планируют завершить до конца лета.

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