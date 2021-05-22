РИАМО - 22 мая. Россиян, привившихся вакциной от коронавируса «Спутник V», будут принимать в семи странах, среди них Армения, Болгария, Хорватия, сообщает Nation News.
Однако туристы должны будут иметь сертификат о прививке «Спутником V». Тогда туристы не должны будут соблюдать карантин и предоставлять отрицательный результат теста ПЦР.
Границы для привитых путешественников открыли Армения, Кипр, Болгария, Хорватия, Греция, Грузия, Черногория.
Массовая вакцинация в России началась 18 января и продолжается до сих пор.
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