РИАМО - 22 мая. До конца 2021 года в столице планируют ввести в эксплуатацию 51 дом, что позволит восстановить жилищные права 6637 дольщиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев добавил, что еще 97 граждан планируют обеспечить компенсационным жильем.

«Всего с начала года введено в эксплуатацию семь проблемных домов площадью 141,5 тыс. квадратных метров. Это позволит выдать ключи от квартир около 700 пострадавшим дольщикам», - сказал Бочкарев.

Заммэра также рассказал, что в марте ввели в строй проблемный объект «СУ-155» на Балаклавском проспекте. Это последний жилой долгострой компании в столице. Два корпуса ввели в эксплуатацию в ЖК «Борисоглебское» в поселении Новофедоровское. Там восстановили права всех дольщиков этого жилого комплекса.

Бочкарев уточнил, что также ввели в эксплуатацию три корпуса второй очереди ЖК «Марьино Град» в поселении Филимонковское. В составе проблемного ЖК Sky House на улице Мытной в апреле ввели в строй корпус №4.

Ранее Бочкарев сообщал, что 2020 год стал рекордным по вводу жилья для обманутых дольщиков.

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