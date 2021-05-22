РИАМО - 22 мая. Член Подмосковного общества охотников и рыболовов Николай Соколов сообщил, что рыбаки чаще всего в местных водоемах вылавливают щуку, судака, карася и плотву, сообщает tvzvezda.ru.

По словам эксперта, в последнее время рыбаки чаще всего ловят рыбу на спиннинг.

«Ловят в основном щуку, судака. Если люди не любят двигаться, хотят просто посидеть, подышать и отдохнуть, увлекаются фидером или поплавочными снастями, то распространена плотва и прудовая рыба - карась», - сообщил Соколов.

Ранее специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш рассказал, что рыбачить можно не только на больших и популярных среди рыболовов водоемах, но и в маленьких речках и прудах, где рыбы не меньше.