РИАМО - 22 мая. Строители приступили к работам по реконструкции развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы. На данном участке построят 10 км новых дорог, семь путепроводов и тоннель, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы приступаем к производству строительных работ, к настоящему времени завершено проектирование развязки на пересечении МКАД и Липецкой улицы. <…> Сейчас начались работы подготовительного периода, к активным строительным работам мы приступим летом», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что строительство проекта планируют завершить к 2023 году. ​

Модернизация развязок на МКАД по-прежнему остается одним из приоритетных направлений развития транспортной системы города.

На территории Москвы с 2011 года реконструировали и построили 18 развязок на МКАД с общей протяженностью дорог порядка 160 км.

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