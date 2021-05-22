РИАМО - 22 мая. Житель столицы лишился более 257 тыс. рублей после того, как ему позвонил неизвестный и убедил скачать на телефон новое приложение, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Заявление в полицию написал 43-летний житель Москвы. Он сообщил, что днем 20 мая ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка.

Звонивший уговорил мужчину скачать на телефон новое приложение для того, чтобы сохранить деньги на банковском счете. Проделав эти действия, мужчина сообщил идентификационный номер звонившему, а с его счета пропали деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело.