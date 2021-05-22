РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мая. На аэродроме Черное ДОСААФ в Балашихе в субботу стартовал масштабный авиационный фестиваль «Небо: теория и практика», одна из новинок программы - четыре официальных спортивных соревнования, сообщил организатор фестиваля Адриан Хмельницкий.

Ежегодный фестиваль проходит на территории в 70 га. В 2020 году он не состоялся из-за ограничительных мер, однако в текущем году проходит с еще большим размахом при поддержке министерства культуры региона и администрации Балашихи.

«Сегодня на территории аэродрома Черное Московского авиационно-ремонтного завода в Балашихе открылся фестиваль воздухоплавания «Небо: теория и практика», который продлится до 23 мая. Это событие для всех влюбленных в небо. У фестиваля семейный формат, сюда нужно обязательно приходить с детьми, потому что наша главная задача не изменилась – это увлечь юных зрителей, рассказать им все про авиацию, про любовь к небу», – сказал Хмельницкий.

Он добавил, что в этом году одна из серьезных новинок фестиваля заключается в том, что в программе – четыре спортивных официальных соревнования: вертолетные гонки, самолетные гонки по трассе с пилонами, соревнования федерации сверхлегкой авиации и гонки дронов, которые пройдут на отдельной площадке.

«Это вызывает огромный интерес. Мы покажем их в разных проявлениях – как от маленьких, так до и учебных, гоночных, промышленных беспилотников и других», – подчеркнул Хмельницкий.

На фестивале перед зрителями выступают лучшие пилотажные группы малой авиации России, чемпионы мира и Европы. Среди них – многократная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина.

На фестивале в эти дни можно увидеть уникальную экспозицию ретросамолетов. Работают площадки, посвященные инновационным разработкам, сборке самолетов.

Гости праздника впервые смогут стать участниками спектакля и увидеть 20 фильмов про небо и космос.

Для детей проводятся более 20 мастер-классов: от простейшей сборки бумажного самолета до конструирования планеров и тестового запуска на катапульте братьев Райт, от создания своей первой ракеты до заклепки деталей обшивки настоящего самолета. В специализированном DroneCamp можно спроектировать свой первый полет, освоить фристайл-технику, собрать и настроить квадрокоптер, познать азы аэрофотосъемки.

Первый день фестиваля завершится в 21:00.