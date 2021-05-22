РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 мая. На аэродроме Черное ДОСААФ в Балашихе в субботу стартовал масштабный авиационный фестиваль «Небо: теория и практика», одна из новинок программы - четыре официальных спортивных соревнования, сообщил организатор фестиваля Адриан Хмельницкий.
Ежегодный фестиваль проходит на территории в 70 га. В 2020 году он не состоялся из-за ограничительных мер, однако в текущем году проходит с еще большим размахом при поддержке министерства культуры региона и администрации Балашихи.
Он добавил, что в этом году одна из серьезных новинок фестиваля заключается в том, что в программе – четыре спортивных официальных соревнования: вертолетные гонки, самолетные гонки по трассе с пилонами, соревнования федерации сверхлегкой авиации и гонки дронов, которые пройдут на отдельной площадке.
«Это вызывает огромный интерес. Мы покажем их в разных проявлениях – как от маленьких, так до и учебных, гоночных, промышленных беспилотников и других», – подчеркнул Хмельницкий.
На фестивале перед зрителями выступают лучшие пилотажные группы малой авиации России, чемпионы мира и Европы. Среди них – многократная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина.
На фестивале в эти дни можно увидеть уникальную экспозицию ретросамолетов. Работают площадки, посвященные инновационным разработкам, сборке самолетов.
Гости праздника впервые смогут стать участниками спектакля и увидеть 20 фильмов про небо и космос.
Для детей проводятся более 20 мастер-классов: от простейшей сборки бумажного самолета до конструирования планеров и тестового запуска на катапульте братьев Райт, от создания своей первой ракеты до заклепки деталей обшивки настоящего самолета. В специализированном DroneCamp можно спроектировать свой первый полет, освоить фристайл-технику, собрать и настроить квадрокоптер, познать азы аэрофотосъемки.
Первый день фестиваля завершится в 21:00.
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