РИАМО - 22 мая. Возведение BMX-велодрома в Дмитровском районе Москвы планируют завершить в декабре 2021 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Учитывая, что BMX стал олимпийским видом спорта, строящийся сейчас BMX-велодром в Дмитровском районе может стать востребованным москвичами. Сейчас строители приступили к устройству монолитных конструкций виражей на трассе для BMX-рейсинга», - сказал Бочкарев.
Он добавил, что общая длина трассы составит 200 м. Объект также будет включать в себя административный корпус со стартовой горой.
Бочкарев напомнил, что строительство спортивных объектов – одно из ключевых направлений развития социальной инфраструктуры. В столице уделяют внимание и традиционным видам спорта, и экстремальным.
Велосипедный мотокросс, веломотокросс или BMX Racing — одна из дисциплин велосипедного спорта. Для этой дисциплины используется одноименный тип велосипеда — BMX.
Всего в этом году в столице планируется ввести более 20 объектов спорта, в том числе два футбольных поля, пять ледовых дворцов, центр автомобильного спорта, легкоатлетический манеж и другие объекты.
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