РИАМО - 22 мая. Возведение BMX-велодрома в Дмитровском районе Москвы планируют завершить в декабре 2021 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Учитывая, что BMX стал олимпийским видом спорта, строящийся сейчас BMX-велодром в Дмитровском районе может стать востребованным москвичами. Сейчас строители приступили к устройству монолитных конструкций виражей на трассе для BMX-рейсинга», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что общая длина трассы составит 200 м. Объект также будет включать в себя административный корпус со стартовой горой.​

«Трасса спроектирована с учетом разделения препятствий для начинающих спортсменов и профессионалов. Велодром такого класса предназначен для тренировочных занятий и проведения соревнований на районном уровне», - отметил заммэра.

Бочкарев напомнил, что строительство спортивных объектов – одно из ключевых направлений развития социальной инфраструктуры. В столице уделяют внимание и традиционным видам спорта, и экстремальным.

Велосипедный мотокросс, веломотокросс или BMX Racing — одна из дисциплин велосипедного спорта. Для этой дисциплины используется одноименный тип велосипеда — BMX.

Всего в этом году в столице планируется ввести более 20 объектов спорта, в том числе два футбольных поля, пять ледовых дворцов, центр автомобильного спорта, легкоатлетический манеж и другие объекты.

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