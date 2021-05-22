РИАМО - 22 мая. С банковского счета столичного пенсионера было похищено 512 тыс. рублей после того, как ему позвонил неизвестный, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Звонивший представился сотрудником «Главного управления защиты населения». Он сообщил, что пенсионеру положена соцвыплата – 2 тыс. рублей. Для перевода этой суммы ему нужно продиктовать реквизиты банковской карты.

20 мая деньги с карты пропали. По данному факту возбуждено уголовное дело.