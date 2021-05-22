РИАМО - 22 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность к началу сезона детский центр «Старая Руза». Дети смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Подмосковья с 1 июня, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«У нас порядка 100 лагерей для деток от 6 до 16 лет. 1 июня начинаются смены, все путевки уже выкуплены - четвертая смена пока остается. Очень важная инициатива президента - возвращается 50% стоимости детской путевки, это здорово. Поэтому я надеюсь, что все, кто запланировал, смогут отправить ребят в летние лагеря», - сказал губернатор.

Сэкономить можно на путевках в лагеря, которые указаны на сайте МирПутешествий.РФ. Для этого нужно зарегистрировать банковскую карту «МИР» в программе лояльности «Привет, МИР» и оплатить ею путевку. Половина стоимости, но не более 20 тыс. рублей, вернется на карту.

В Подмосковье также компенсируют самостоятельно купленную путевку для льготников – детей погибших военнослужащих, из многодетных семей, для детей-инвалидов и их сопровождающих, для детей в трудной жизненной ситуации.

По поручению губернатора Подмосковья запустили портал «Детский отдых в Подмосковье». Всю необходимую информацию о региональных лагерях можно посмотреть по ссылке. При поиске можно выбрать название лагеря, городской округ, профиль смены, узнать условия проживания, цену путевки.

Ожидается, что в 2021 году в лагерях отдохнут 443 тыс. школьников. Дети в трудной жизненной ситуации могут отдохнуть не только в Московской области, но и по бесплатным путевкам поехать в Краснодарский край и Крым. Персонал для детских лагерей подобран, по требованию Роспотребнадзора сотрудникам необходимо сделать прививку от коронавируса. Разрешенная наполняемость составит 75%.

Студентка Надежда Мосина приезжает работать каждое лето вожатой в Подмосковье из столицы.

«Сначала, когда была маленькой, я ездила в лагеря - с этого всегда все начинается. У меня были восхитительные вожатые. Они меня потом и пригласили в отряд. В этом лагере мне очень нравится коллектив и дети всегда хорошие», — рассказала Мосина.

Как получить компенсацию за детский лагерь в Подмосковье>>