РИАМО - 22 мая. Новые тарифы на парковку теперь действуют на столичном Северном речном вокзале, за первые 15 минут платить не придется, затем нужно будет платить 200 рублей в час. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Такое решение было принято из-за большого количество посетителей, которые приезжают на собственных автомобилях.

Между тем, рядом с парком есть места для парковки такси и других легковых машин, на которых можно припарковаться за 40 рублей в час.

Также до Северного речного вокзала можно доехать и на городских автобусах т6, т43 и 905. В ночное время по Ленинградскому шоссе проходит маршрут н1. Остановка — прямо у входа в парк.

Календарь бесплатной парковки в Москве на 2021 год>>