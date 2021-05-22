РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. В Подольске около 30 претендентов в Молодежный парламент представили свои программы, из них выберут 17, сообщил депутат горсовета Максим Круглов.

В Подольске прошел очный этап конкурса по отбору кандидатов в Молодежный парламент, на котором комиссия оценила программы кандидатов. Заявки в парламент подали около 40 человек, свои программы представили около 30 кандидатов, из них отберут 17. Результаты конкурса подведут 24 мая.

Отборочную комиссию возглавил председатель горсовета Дмитрий Машков, ему помогал заместитель Круглов и другие депутаты.

Молодежный парламент при совете депутатов городского округа уже несколько лет является постоянным общественным совещательным и консультативным органом представителей молодежи Подольска.

Повышение правовой культуры молодежи и создание условий для вовлечения молодых людей в социальную и политическую жизнь общества являются его основной целью.

К полномочиям членов организации относится взаимодействие с органами местного самоуправления и их структурными подразделениями, госвластью Подмосковья, участие в формировании молодежной политики городского округа. Также обсуждение на заседаниях проектов нормативных актов администрации, затрагивающих интересы молодежи, и принятие решений о рекомендациях по ним, разработка молодежных программ.