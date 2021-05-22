РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мая. Двое мужчин, пострадавших в перестрелке на дороге в Королеве, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

Вечером 21 мая на пешеходном переходе около общественного пространства на пересечении улиц Октябрьская и Фрунзе водитель иномарки открыл стрельбу по пешеходам.

По словам очевидца, пешеходы, двое мужчин и ребенок, переходили дорогу в положенном места, но водитель Range Rover не притормозил. Кто-то из пешеходов ударил автомобиль самокатом и водитель в ходе конфликта начал стрелять. Пострадавшие доставлены в городскую больницу.

«В ЦГБ накануне вечером были доставлены двое пострадавших: мужчины 33 и 38 лет с ранениями, причиненными травматическим оружием. Первый получил ранения в области правого бедра и правого предплечья, второй - в верхнюю треть правого бедра», - сообщили в больнице.

Оба пострадавших госпитализированы в стационар, находятся в удовлетворительном состоянии, опасности для жизни и здоровья нет.

Ребенок во время стрельбы не пострадал.