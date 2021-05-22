РИАМО - 22 мая. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вручил знак почетного гражданина Одинцовского округа ветерану Великой Отечественной войны, фронтовому разведчику, участнику Парада Победы 1945 года, кавалеру боевых орденов и медалей Константину Федотову, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

21 мая Иванов выступил с ежегодным обращением к жителям. В ходе обращения он вручил знак почетного гражданина Федотову.

«Звание почетного гражданина было присвоено Константину Сергеевичу единогласным решением совета депутатов 28 марта, в день его 95-летнего юбилея. Также единодушно мою инициативу поддержали жители округа на предварительном обсуждении. Дорогой Константин Сергеевич, низкий вам поклон и спасибо за все. За нашу Родину, которую вы защитили. За самоотверженную службу в мирное время. За патриотическую и общественную работу, которую ведете сейчас. Дорогой Константин Сергеевич, для нас большая честь вписать Ваше имя в историю Одинцовского округа!» — сказал ветерану Иванов.

По данному вопросу также были проведены общественные обсуждения в 17 территориальных управлениях муниципалитета. В них приняли участие 3 504 человека, столько же голосов было отдано «за». Федотов поблагодарил за предоставленную честь и поделился впечатлениями о прошедшем отчете главы муниципалитета.

«Я испытываю чувства гордости и радости. Благодарю Андрея Робертовича (Иванова — ред.), представителей администрации и всех жителей Одинцовского округа, которые принимали участие в рассмотрении моей кандидатуры на присвоение этого почетного звания. Всю свою жизнь я считал главным служение Отечеству и своему народу», — отметил Федотов.

Он добавил, что живет в Одинцове уже более 50 лет, за это время сменилось уже несколько руководителей.

«Скажу, что с приходом Андрея Робертовича многое изменилось в лучшее сторону — это мы наблюдаем уже несколько лет. В сегодняшнем докладе поднимались очень важные для Одинцовского округа вопросы — социальный блок и блоки здравоохранения, образования», — рассказал Федотов.

Константин Федотов — фронтовой разведчик, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, награжден орденами: «Красной Звезды» (дважды), «Славы» II и III степеней, «Отечественной войны» I степени, «Знак Почета», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени; медалью «За боевые заслуги», медалью «За офицерскую доблесть» III степени, орденским знаком «Юбилейный Георгиевский крест», а также знаком «Отличный разведчик», знаком отличия «За службу в Ракетных войсках стратегического назначения» и другими почетными наградами. Удостоен включения в энциклопедию «Лучшие люди России».