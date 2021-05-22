РИАМО - 22 мая. В столице от Covid-19 вылечили еще 2428 человек, с начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 040 760 человек, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 2653 случая коронавируса. Госпитализировали 1023 человека, заразившихся Covid-19.

Скончались за сутки 60 человек с коронавирусом. С начала пандемии умерли 19 592 человека с Covid-19.

Всего в городе выявили 1 154 115 случаев коронавируса.

За 14 месяцев в столице юридическим и физическим лицам выписали порядка 1,3 млн штрафов, все они касались нарушения ковидных ограничений.

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