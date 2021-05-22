РИАМО - 22 мая. За сутки в столице выявили еще 2653 случая коронавируса, с начала пандемии в городе зафиксировали 1 154 115 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, как город боролся с пандемией. Для того, чтобы справиться с коронавирусом, в Москве вводили жесткие меры, однако затем всю систему смогли перестроить и обеспечить нормальную жизнь в городе.

Мэр подчеркнул, что в борьбе с инфекцией помогли амбулаторные центры и многопрофильные больницы.

В России за сутки выявили 8 709 случаев коронавируса, скончались 386 человек с Covid-19, выздоровели после инфекции 9 345 человек.

С начала пандемии в стране выявили 4 992 554 случая инфицирования. Скончались 118 125 человек с Covid-19, выздоровели после коронавируса 4 610 465 человек.

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