РИАМО - 22 мая. К октябрю 2021 года в Одинцове очистят Глазынинский пруд. Экология остается важной сферой, которой муниципалитет продолжает уделять особое внимание, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов 21 мая выступил с ежегодным отчетом перед жителями. Он напомнил, что в 2020 году силами коммунальщиков были очищены река Вяземка и Немчиновский пруд, остановлено загрязнение реки Самаринки, очищен водоем и запечатаны канализационные люки в Южной промзоне.

«Все помнят и историю с выбросами нефтепродуктов в реку Самаринку. В августе прошлого года какие-то негодяи слили маслянистую жидкость в коллектор Южной промзоны, затем в октябре прошли дожди и смыли ее из коллектора в реку. Мы смогли не допустить отравления Глазынинского пруда, установив боновые заграждения», – сказал Иванов.

Он дал поручение профильному заместителю оперативно реагировать на все случаи причинения ущерба экосистеме, находясь в тесном взаимодействии с министерством экологии и природопользования Московской области и правоохранительным блоком.

Глава муниципалитета добавил, что в этом году губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил большую программу по очистке прудов и озер. В нее попал и Глазынинский пруд. Там будут ликвидированы водосбросы, удален сухостой, очищены от мусора дно и поверхность пруда, убрана территория вокруг – все это будет сделано до октября текущего года. Еще один водоем для проведения очистки жители округа выберут через голосование на портале «Добродел».

Также знаковое событие в сфере экологии – рекультивация полигона в Часцах. Она началась в 2020 году. Это большой и очень важный проект по программе президента РФ «Чистая страна». Как отметил Иванов, работы идут с опережением графика и абсолютно открыто – под постоянным надзором муниципалитета, а также контролем общественников, местных жителей и экспертов-экологов.