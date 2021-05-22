РИАМО - 22 мая. Два человека пострадали в результате аварии с автобусом, в котором находились туристы из Подмосковья, пострадавших доставили в Новгородскую областную клиническую больницу, сообщает «Интерфакс».

ДТП произошло на трассе М-10 Москва – Санкт-Петербург в Новгородской области. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 36 пассажиров.

Двух пострадавших госпитализировали в Новгородскую областную клиническую больницу. Их травмы не угрожают жизни. Остальных туристов доставили в гостиницу, куда они и направлялись.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем.