РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. В подмосковном Подольске рядом с железнодорожной станцией сгорел ангар, площадь пожара составила 300 кв м, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.

В 21:05 поступило сообщение о пожаре на Ремонтном проезде, 6, «Подольский завод стройматериалов». К моменту прибытия огнеборцев происходило горение металлического ангара. Пожару присвоили ранг 1-БИС, то есть возможностей двух расчетов для тушения не хватало, на помощь выехали две дополнительные машины.

В 21:40 возгорание локализовали. В 22:07 - ликвидировали открытое горение. В 23:56 - полностью ликвидировали последствия пожара. Погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 300 кв м. В результате пожара повредилось имущество, хранящееся внутри ангара. Распространения пожара по всему объему ангара и перехода огня на соседние строения не допустили. Причина пожара устанавливается.

На месте работали пять автоцистерн и подъемный механизм, 30 человек личного состава.