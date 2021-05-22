РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. В Подольске многодетная семья получила первый сертификат на посещение банно-оздоровительного комплекса «Бани Алексеева», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В округе стартовал социальный пилотный проект, в ходе которого многодетные семьи смогут получать банную услугу бесплатно в банном комплексе МУП «Комбинат коммунальных предприятий» и в банно-оздоровительном комплексе «Бани Алексеева», который в 2020 году признан социальным предприятием. Оба банных объекта являются участниками губернаторской программы «100 бань Подмосковья».

«Банный комплекс «Бани Алексеева» открылся в 2018 году в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья». Я могу с уверенностью сказать, что данный комплекс не только один из лучших в Московской области, но по праву уже занимает ведущие места на территории всей страны», - сказал замглавы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

Он добавил, что в комплексе имеют возможность получать банные услуги ветераны, инвалиды, многодетные. Им предоставляют скидки. Кроме того, теперь многодетным семьям выдают сертификаты.

Первый сертификат получила семья Волгиных. Среди почетных гостей на церемонии вручения сертификата был замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин.

«Мы вручили сертификат многодетной семье, которая сможет бесплатно посещать банный комплекс. Общее количество семей, которые смогут получить данную поддержку, будет определять администрация округа. Отмечу, что это очень важный проект, который безусловно необходим», - отметил учредитель банно-оздоровительного комплекса «Бани Алексеева» Юрий Алексеев.

Семья Волгиных поблагодарила правительство Московской области и администрацию округа за возможность посещать один из лучших в Подмосковье банных комплексов и добавила, что малыши любят баню. В завершение им вручили приятные подарки.

По предварительным оценкам, уже свыше 30 членов многодетных семей изъявили желание получить услугу бесплатно. Пилотным проектом в текущем году планируется охватить три городских округа Московской области: Подольск, Чехов, Долгопрудный.