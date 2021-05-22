РИАМО - 22 мая. В Подмосковье и столице с 10 до 20 часов субботы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ивановской и Тамбовской областей.

В Московском регионе в субботу обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха составит плюс 21 градус.