РИАМО - 22 мая. В СНТ «Эколог-92» в Шаховской обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, изъять и уничтожить снаряды планируют 24 мая, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

21 мая в МЧС сообщили об обнаружении не менее 50 боеприпасов времен войны в Шаховской. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.

Полиция выставила охрану вокруг места, где обнаружили боеприпасы.

Изъять и уничтожить снаряды планируют 24 мая.