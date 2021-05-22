РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мая. В Королеве водитель иномарки начал стрелять по пешеходам после того, как один из них ударил автомобиль самокатом, сообщила «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

Инцидент произошел вечером 21 мая на пешеходном переходе около общественного пространства на пересечении улиц Октябрьской и Фрунзе. По словам очевидца пешеходы переходили дорогу в положенном места, но водитель Range Rover не притормозил. Кто-то из пешеходов ударил автомобиль самокатом, и водитель в ходе конфликта начал стрелять.

«Было страшно на самом деле, и я близко не подходила. Слышала только несколько выстрелов и крики. Знаю, что ребенок не пострадал, но потом на асфальте была видна кровь, когда приехали полицейские, смогла подойти поближе», - сказала собеседник агентства.

По данным Королевской городской больницы, двое взрослых пострадавших находятся в больнице под наблюдением врачей, им оказывается медицинская помощь.

Стрелок задержан полицейскими.