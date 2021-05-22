РИАМО - 22 мая. В 2021 году муниципальные земельные инспекторы Подмосковья осмотрели свыше 63 тыс. участков земли, это на 23 тыс. больше результата осмотров всего 2020 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала года земельный контроль уже осмотрел свыше 63 тыс. земельных участков, на 14 тыс. из которых выявлены нарушения земельного законодательства, благоустройства и землепользования», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что более чем на 10 тыс. земель зафиксировали признаки неиспользования, еще свыше 1,25 тыс. участков используются не по целевому назначению, а на 1 тыс. обнаружен самозахват земли.

Также, по словам Адигамовой, на 560 участках участках растет борщевик Сосновского, с которым не борются, еще более чем на 360 участках выявлены признаки порчи земель, а на 30 участках - несанкционированные свалки. В связи с этим в отношении правообладателей участков планируется принять меры.

Наибольшее число земельных участков муниципальный земельный контроль осмотрел в городских округах Солнечногорск – свыше 3,8 тыс. земельных участков, Клин – свыше 3,15 тыс. участков, Воскресенск – 2,6 тыс., Сергиево-Посадский - 2,5 тыс, Мытищи – 2,3 тыс. участков. Осмотры проводились земельными инспекторами городских округов.