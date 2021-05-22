РИАМО - 22 мая. В субботу в Подмосковье и столице температура воздуха составит 16-21 градус тепла, обойдется без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, максимальная температура в Москве составит 19-21 градус, по области - 16-21 градус.

Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха будет около 40%.