РИАМО - 21 мая. Четвертый гражданский форум «Подмосковье. Здоровье» прошел в Егорьевске, мероприятие также посетили жители Воскресенска и Луховиц, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Участники обсудили актуальные проблемы, а также задали вопросы министру здравоохранения Московской области Светлане Стригунковой, главврачам медучреждений и главам городских округов. Также в рамках форума обсуждались материально-техническая база медучреждений и нехватка кадров.

«Мы всегда работаем на результат и поэтому ведем открытый диалог с жителями. Проблемы и вопросы, озвученные сегодня жителями, услышаны, даны соответствующие поручения. Какие-то вопросы, например, стройка и ремонт, решаются не так быстро. Что-то решается на месте. Так, сегодня был озвучен вопрос о возобновлении работы кабинета охраны зрения в Егорьевской больнице. Главный врач уже занимается этим вопросом. Все поручения будут под моим личным контролем», - сказала Стригункова.

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области, модератор форума Евгений Мартынов отметил, что гражданские форумы «Подмосковье. Здоровье» демонстрируют не только комплексную работу регионального Минздрава, главврачей, глав округов, а также Общественной палаты, но и открытость власти.

Он добавил, что в настоящее время жители могут воспользоваться 58 медицинскими Telegram-чатами, где на их вопрос о здравоохранении ответят в течение двух часов.

Участники форума в Егорьевске также получили возможность проверить свое здоровье. Общие исследования и вакцинацию от Covid-19 можно было пройти в специально оборудованном центре здоровья.

Следующий форум «Подмосковье. Здоровье» пройдет 28 мая в Кашире с участием жителей Серебряных Прудов и Зарайска. Всего в регионе организуют 20 таких форумов.