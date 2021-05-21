РИАМО - 21 мая. К 2022 году задолженность за электрическую энергию в Подмосковье сократится на 1,4 миллиарда рублей, таким образом, эта сумма снизится до 3,3 млрд руб., сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин и заместитель генерального директора ПАО «Интер РАО» Дмитрий Орлов утвердили график погашения задолженности предприятий ЖКХ Подмосковья за электроэнергию.

«Такие графики мы подписываем ежегодно, так как правительством Московской области используется полный комплекс мер по взаимодействию с муниципальными образованиями и «Мосэнергосбытом», чтобы достичь существенного прогресса в вопросе повышения платежной дисциплины по оплате за электроэнергию», - сказал Хромушин.

Он добавил, что документ, который подписан, дает уверенность в выполнении планов по сокращению задолженности к началу следующего года.

Суммарная задолженность предприятий ЖКХ Подмосковья за электрическую энергию составляет 4,7 млрд рублей по состоянию на май 2021 года.

Задолженность снижается за счет того, что с начала текущего года темпы роста оплаты за электрическую энергию предприятиями ЖКХ превышают темпы ее поставки. Исполнение графика по платежной дисциплине контролирует министерство энергетики Московской области благодаря проведению межведомственных комиссий по урегулированию задолженности под председательством Хромушина.

Форма подписания графика, которая проводится каждый год, стала традиционной. Правительство Подмосковья контролирует вопрос, это позволяет снизить риски ограничения поставки энергии гражданам летом и не допустить ее отключения, а также повысить качество и стабильность коммунальных услуг, включая услуги горячего водоснабжения.